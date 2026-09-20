Jorge Martín, a pesar de ser segundo afirma que ha sido "un gran 'finde' "

"Hemos encontrado otra vez la velocidad y el liderato, al final, va y viene, eso ya lo dije hace un par de carreras, no es algo que me preocupe, la verdad, pero sí que es verdad que tener otra vez esa velocidad, tener una buena condición física después de las dudas que tenía desde Misano, me hace estar contento con el fin de semana", ha señalado Martín a los medios de comunicación tras la carrera.

"Está claro que hoy quería pelear por esa victoria", explica Jorge Martín, quien no obstante ha reconocido que "hoy era muy difícil pelear con Pedro".

Dijo haberlo intentado "hasta el final", pero que sabía perfectamente dónde hacía Acosta las diferencias y que ha estado "sorprendente", además de darle la "enhorabuena" y que lo intentará "en la próxima".

En el lado positivo, Jorge Martín confirmó que, por ahora, no se operará del síndrome compartimental pues "lo que menos me apetece es abrirme el brazo y quitarme ninguna fascia", para agregar que lo que le apetece es "descansar".

Y destacó que al haber tenido dos carreras seguidas seguramente no ha podido recuperarse "al ciento por ciento" aunque ha podido "rendir sin problemas", lo que para él es una "gran noticia" porque afirmó tener dudas al respecto.

"Hoy en carrera he podido pilotar muy bien", aunque ha sido "una carrera difícil en lo físico", pero que al final la había "gestionado bien", reconoció Jorge Martín, ahora con doce puntos de ventaja en la provisional del Mundial sobre su compatriota Marc Márquez.