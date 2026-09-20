M. Márquez reconoce problemas a lo largo de todo el fin de semana y con el freno delantero

"Durante todo el fin de semana estábamos teniendo más dificultades que en otros grandes premios", explicó Marc Márquez, y dijo que lo estaba "salvando muy bien", pero que "desde la primera vuelta de la carrera" vio "que algo pasaba con el freno delantero".

"Hemos tenido mucha suerte porque me he empezado a ir atrás y, de golpe, de una vuelta a otra, hacia mitad de carrera, el freno se ha arreglado", señaló el nueve veces campeón del mundo. "Ahí es donde he empezado a tirar hacia delante otra vez", añadió.

"En cada frenada, la leva estaba en una posición diferente y era imposible frenar fuerte", comentó, aunque reconoció: "Menos mal que la vez que más me ha fallado ha sido en la curva uno, donde he podido seguir por el asfalto".

Marc Márquez, sin embargo, aseguró que "siempre" intenta dar el "ciento por ciento" porque "siempre es mejor ganar". "Pero hoy ha sido una pena porque teníamos velocidad para estar en el podio y no ha podido ser", subrayó.

Pensando en el campeonato, Marc Márquez ve a cuatro pilotos en la pelea: "Acosta con la KTM, desde que abrieron motores en Silverstone, tiene una moto competitiva y eso le convierte en un rival más para el título", junto a los oficiales de Aprilia, Jorge Martín, actual líder, y Marco Bezzecchi.

De sus problemas con el freno, señaló que "lo están analizando todo", aunque se congratuló de que "lo bueno es que es algo visible en la telemetría, se va a ver perfectamente qué ha ocurrido".