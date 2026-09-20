Pedro Acosta, satisfecho con una victoria que "KTM se la ha currado un montón"

"¿Sabes cuánto hemos sufrido?", se preguntó, sobre todo al ser un campeonato que ha estado dominado "tanto por Ducati, como por Aprilia", lo que lo ha hecho "dificilísimo", y reconoció que la caída del sábado en la esprint le supo "muy mal, era como tirar una oportunidad gratis a la basura", y recordó también que en el 'warm up' se cayó "justo porque no quería que pasara otra vez".

"KTM se lo ha currado un montón", insistió, para recordar que el año pasado fue muy complicado. "Tenemos que estar más que contentos", destacó.

Acosta dejó al margen su error en la formación de salida de Aragón para señalar que su fallo más vergonzoso "seguramente haya sido el de ayer", pues reconoció que esa victoria esprint "era una realidad, ya estaba hecho", por lo que con la victoria en el gran premio dice haber "cerrado el círculo".