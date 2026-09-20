Quiles, vencedor en Spielberg, señala que fue "difícil"

"Ha sido una carrera difícil porque tanto Almansa como yo estábamos rodando muy rápido", explicó Quiles en una nota de prensa de su equipo, y señaló que intentó "cazarle", aunque utilizando la cabeza para no cometer errores. "Cuando se ha caído me he quedado en tierra de nadie", añadió.

El líder del Mundial destacó que él también tuvo "un susto" justo antes del de Almansa y que pensó: "Ahora me toca hacer mi carrera". Por ello, decidió seguir su "propio ritmo, controlando" que no le alcanzaran", pero sin arriesgar demasiado.

"Hubo algún momento en el que me he desconcentrado, pero he aguantado para conseguir esta victoria", dijo Máximo Quiles, quien ante la posibilidad de ser campeón en Japón comentó en tono jocoso: "Ya me han dicho que Jorge -Aspar- tendría que venir a Japón porque hay opciones de conseguir el título allí".

"Está cada vez más cerca, pero yo estoy centrado en ir carrera a carrera y en hacerlo lo mejor posible", insistió un Quiles que quiere seguir "con los pies en el suelo", pero con buena energía para ir a por más victorias.