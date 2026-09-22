Benahavís (Málaga) primera prueba en el calendario provisional del mundial 2027

Todas las rondas contarán con dos días de competición y tras Benahavís, del 16 al 18 de abril, los mejores pilotos de trial del mundo viajarán a Portugal, Viana do Castelo (23 al 25 de abril).

La tercera ronda se disputará en Estados Unidos, del 21 al 23 de mayo en Sequatchie (Tennessee), lugar que el campeonato visitó por última vez en 2013, cuando el español Adam Raga ganó ambos días por primera vez.

Desde Estados Unidos, el mundial se desplaza a Japón, al 'Mobility Resort Motegi' durante el fin de semana del 4 al 6 de junio, antes de que la atención vuelva a Europa, a Sant Julià de Lòria en el Principado de Andorra, del 18 al 20 de junio.

Italia será la siguiente para, del 25 al 27, en Fiumalbo, escenario completamente nuevo, a unos setenta kilómetros al suroeste de Bolonia, en la provincia de Módena.

Tras el descanso estival, el campeonato se reanudará en Gran Bretaña, del 27 al 29 de agosto en la localidad de Geddington, con la octava y última carrera en la localidad francesa de La Bresse, entre el 17 y 19 de septiembre, lugar que el campeonato visitó por última vez en 2012.

Los competidores de Trial2 se unirán a los pilotos de TrialGP en las ocho rondas, mientras que las pilotos femenina de TrialGP sólo se perderán Andorra, lo que convierte a la serie de 2027 en la más larga de la historia para la élite femenina de este deporte.

El Trial de las Naciones 2027 tendrá lugar los días 25 y 26 de septiembre en Cahors, Francia.

Fecha País Lugar

16-18 Abril España Benahavís

23-25 Abril Portugal Viana do Castelo

21-23 Mayo Estados Unidos Sequatchie

4-6 Junio Japón Motegi

18-20 Junio Andorra Sant Julià de Lòria

25-27 Junio Italia Fiumalbo (Modena)

27-29 Agosto Gran Bretaña Geddington

17-19 Septiembre Francia La Bresse.