Automovilismo
22 de septiembre de 2026 a la - 11:25

Cheste volverá a ser el Gran Premio que cierre el Mundial en 2027

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Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia, España) volverá a albergar en 2027 el último Gran Premio del Mundial de Motociclismo, según anunció este martes MotoGp, la organizadora, que también desveló que el campeonato comenzará en Tailandia entre el 5 y el 7 de marzo a la espera de que este viernes de desvele el resto del calendario.

Por EFE
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El Gran Premio de la Comunidad Valenciana ha cerrado habitualmente el Mundial, lo hará en este 2026 entre los días 27 y 29 de noviembre, y también en 2027, según se desveló este martes.

El consejero delegado de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, aseguró en declaraciones facilitadas por la organización que hay "pocos lugares " que capten el "espíritu" del final de un Mundial como el Ricardo Tormo.

"El circuito, la ciudad y los aficionados crean un ambiente muy especial cada año, lo que lo convierte en el escenario perfecto para cerrar otra temporada", apuntó Ezpeleta, que dijo que están "encantados" con la confirmación.