Cheste volverá a ser el Gran Premio que cierre el Mundial en 2027

El Gran Premio de la Comunidad Valenciana ha cerrado habitualmente el Mundial, lo hará en este 2026 entre los días 27 y 29 de noviembre, y también en 2027, según se desveló este martes.
El consejero delegado de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, aseguró en declaraciones facilitadas por la organización que hay "pocos lugares " que capten el "espíritu" del final de un Mundial como el Ricardo Tormo.
"El circuito, la ciudad y los aficionados crean un ambiente muy especial cada año, lo que lo convierte en el escenario perfecto para cerrar otra temporada", apuntó Ezpeleta, que dijo que están "encantados" con la confirmación.