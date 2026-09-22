Cheste volverá a ser el Gran Premio que cierre el Mundial en 2027

Cheste volverá a ser el Gran Premio que cierre el Mundial en 2027

Redacción deportes, 22 sep (EFE).- El Circuito Ricardo Tormo de Cheste (Valencia, España) volverá a albergar en 2027 el último Gran Premio del Mundial de Motociclismo, según anunció este martes MotoGp, la organizadora, que también desveló que el campeonato comenzará en Tailandia entre el 5 y el 7 de marzo a la espera de que este viernes de desvele el resto del calendario.