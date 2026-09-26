Colapinto: "Pido disculpas al equipo y a Pierre (Gasly), ha sido un error grande"

"Pido perdón al equipo y a Pierre (Gasly), ha sido un error muy grande", declaró Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar de este abandono, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

El argentino, que será sancionado por su imprudencia, provocó el accidente -en la primera de las 20 curvas de la pista de Bakú- que dejó fuera de carrera a Norris y a Gasly, en un momento en que los dos pilotos de Alpine estaban en los puntos y en la que parecía probable que acabarían así la carrera.

Tras el accidente los coches de Alpine no sólo no redujeron distancias en el Mundial de constructores respecto a RB, sino que esta escudería amplió su ventaja, gracias al séptimo puesto logrado en Bakú por el debutante sueco-británico Arvid Lindblad.

Alpine ocupa el sexto puesto en la clasificación por equipos, con 68 puntos: quince menos que RB.

"Bloqueé cuando empezaba a frenar y luego ya no pude hacer nada. Pido perdón al equipo y a Pierre, ha sido un error muy grande", declaró a las televisiones de habla española Colapinto, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo.

Además, hace dos domingos concluyó séptimo en el recién estrenado circuito Madring de la capital española.

"Es un día complicado, que había comenzado siendo muy bueno. Pido de nuevo disculpas al equipo y a Pierre. Estoy muy triste por mi actuación. Intentaremos darle la vuelta pronto a esta situación", apuntó Colapinto este sábado después de haberse retirado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el campeonato, ganó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán, al imponerse por delante de los dos Red Bull, el del cuádruple campeón del mundo Max Verstappen y el de Isack Hadjar, que fue tercero.

El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder destacado del Mundial, que arrancó decimosexto, remontó once plazas para acabar quinto.