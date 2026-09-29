Sergio 'Checo' Pérez celebra en Ciudad de México sus 300 Grandes Premios de Fórmula 1

"Conducir por el Paseo de la Reforma ante mi público siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con el equipo Cadillac durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial", afirmó el piloto.

El evento, denominado 'Show Run', se realizará previo al Gran Premio de México de F1 que se efectuará el próximo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana.

"Alcanzar los 300 Grandes Premios es un hito que me llena de orgullo en mi carrera y no hay mejor lugar para iniciar esa celebración que de vuelta en las calles de la Ciudad de México junto a los aficionados que me han apoyado en cada paso del camino. Estoy deseando llevar la fiesta a Reforma y dar inicio a una semana de carreras espectacular", señaló Pérez.

Checo, que inició su andar en la Fórmula 1 en la escudería Sauber en 2011, de la que pasó a McLaren en 2013 y siguió en Force India, Racing Point, y Red Bull Racing, hasta 2024, tendrá su primera participación en México en la escudería Cadillac, que en esta temporada ha tenido su debut.

El recorrido ya lo ha realizado el piloto mexicano en ocasiones anteriores con algunas de las escuderías de las que ha hecho parte.

"Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de nuevo a Sergio Pérez y acompañarlo en un momento tan especial de su carrera. Este 'Show Run' es una oportunidad para llevar la emoción de la Fórmula 1 más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México", señaló Federico González Compeán, director general del Gran Premio de Fórmula Uno la Ciudad de México.

Marcin Budkowski, director de la escudería Cadillac, también se mostró emocionado por la oportunidad que tendrá su equipo de ser visto por la afición mexicana.

"Para el equipo Cadillac F1, competir por primera vez en la Ciudad de México es motivo de gran orgullo, y hacerlo justo cuando Checo alcanza su Gran Premio número 300 lo hace aún más significativo", dijo Budkowski.