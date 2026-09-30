Motegi arranca una gira asiática con el foco puesto en Martín y Márquez

Martín es el líder de la competición, con 306 puntos y apenas una victoria en grandes premios en lo que va de temporada, en la que su valor añadido es la gran regularidad que está mostrando y su velocidad en las carreras esprint, con cuatro triunfos en 2026, sólo superado por su rival directo en el campeonato, Marc Márquez, que acumula seis triunfos 'cortos' y cinco en grandes premios, y que suma 294 puntos.

Martín, al manillar de la Aprilia RS-GP, de la que se despedirá al final de la temporada y que jamás ha ganado en el anillo de Motegi, ya sabe lo que es vencer en Japón, pues lo hizo en 2023, aunque entonces con Ducati, y ha subido al podio en 2024 (2º) y en 2022 (3º).

El campeón del mundo de MotoGP 2024 se muestra cada vez más adaptado y acoplado a su Aprilia, lo que le ha permitido superar en poco tiempo a su compañero de equipo, el italiano Marco Bezzechi, que comenzó la temporada con una eficacia inusitada, al ganar las tres primeras carreras de manera consecutiva, aunque luego fue perdiendo fuelle poco a poco para caer hasta la tercera posición, aunque a sólo 42 puntos de Martín.

Entre ellos tres debería estar la pelea por la victoria en las dos primeras citas asiáticas, este fin de semana en Japón y el siguiente en Indonesia, si bien es Marc Márquez quien tienes más a su favor las estadísticas en el Mobility Resort Motegi, en donde ha ganado en tres ocasiones (2016, 2018 y 2019), ha sido segundo en cuatro (2013, 2014, 2017 y 2025) y tercero en 2023 y 2024.

Con ellos, por palmarés, debería estar el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), que ha ganado las dos últimas ediciones de la carrera japonesa, pero que no parece encontrarse en las mejores condiciones técnicas como para repetir ese resultado.

Quien sí llegará pletórico a Japón es el español Pedro Acosta, tras conseguir su primera victoria en grandes premios en la categoría de MotoGP y al manillar de la KTM RC 16, cuyo mejor resultado para el fabricante austríaco lo consiguió en 2022 el surafricano Brad Binder al acabar segundo, por detrás del australiano Jack Miller, por entonces piloto oficial de Ducati.

Con ellos, en la pelea por el podio e incluso por la victoria, podrían estar el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), al que su condición de local y el gran conocimiento que tiene del trazado debieran suponerle un estímulo especial, o los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

No es desdeñable pensar en una sorpresa protagonizada por el español Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25), o el piloto oficial de Honda, propietaria del circuito, el italiano Luca Marini, pues el español Joan Mir ya anunció que no disputará estas dos carreras al estar en pleno proceso de investigación y recuperación de una enfermedad por ahora desconocida que mantiene alterados los parámetros sanguíneos habituales.

Incluso el francés Fabio Quartararo podría protagonizar alguna sorpresa al manillar de la Yamaha YZR M1 V4, aunque sólo el español Jorge Lorenzo sabe lo que es ganar para el fabricante de Iwata en ese escenario, pues lo hizo de manera consecutiva en 2013 y 2014.