Jorge Martín: "La lucha por el campeonato aún está muy abierta"

"Sinceramente, creo que la lucha por el campeonato aún está muy abierta. Estamos los dos [Marc Márquez y él] un poco destacados, pero trato de mantenerme y seguir sumando puntos. Austria fue un gran fin de semana [terminó segundo], pero hay muchos pilotos que pueden estar en la pelea por el campeonato. Marc va superrápido y para mí es un privilegio ser capaz de luchar con él", añadió.

Martín es líder del Mundial de pilotos, con 12 puntos de ventaja sobre Marc Márquez (Ducati) y 42 sobre Marco Bezzecchi (Aprilia). No se siente superior a ellos: "La velocidad es lo más importante y, si la tienes, debes ser inteligente y jugar tus bazas. La gira asiática normalmente es buena para mí, pero, comparado con Marco y Marc, me falta un poco de velocidad. Siento que soy fuerte, pero no superior a ellos".

Aprilia, su equipo, nunca ha ganado en el Gran Premio de Japón. Aun así, confía en su moto. "Es sorprendente que nunca haya logrado éxitos aquí Aprilia, pero la moto ha cambiado mucho desde el año pasado. Motegi es un circuito no Aprilia, pero tampoco lo era Austria y mejoramos allí. Con el nuevo asfalto, será interesante entender las condiciones de la pista", concluyó.

El también español Pedro Acosta (KTM) explicó que deberá fijarse sus propios objetivos, centrado en "ser tercero en el campeonato". "Estamos lejos [de los tres primeros de la general] a nivel de velocidad. Creo que debería fijarme yo mis propios objetivos. Ser tercero en el campeonato es un gran objetivo, y no está lejos", apuntó.

El del Puerto de Mazarrón (Murcia), que marcha cuarto en la general del campeonato de pilotos, se impuso en la carrera de Austria, el último Gran Premio antes de Japón. "Había pasado mucho tiempo desde la última victoria, y estoy muy contento. Por mí mismo y por KTM, porque llevaban mucho tiempo tratando de encontrar ese resultado", resumió.

No descartó ir a por la que sería la segunda victoria consecutiva: "Normalmente aquí somos rápidos, pero no tenemos expectativas. El año pasado sufrí muchísimo a nivel de gestión de neumáticos, era difícil finalizar la carrera al esprint con un buen ritmo. Habrá que salir a la pista y ver cómo se comporta el nuevo asfalto".

"Sabemos lo rápido que está yendo Aprilia, y Jorge Martín está mostrando una gran velocidad en los últimos grandes premios. Marc Márquez estará ahí, Pecco Bagnaia el año pasado fue súperrápido...", destacó.