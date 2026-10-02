Automovilismo
02 de octubre de 2026 a la - 06:40

Álex Márquez, David Alonso y Marco Morelli mandan en la primera jornada en Motegi

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El español Álex Márquez, en Moto GP, el colombiano David Alonso, en Moto2, y el argentino Marco Morelli, en Moto3, fueron este viernes los más rápidos en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Japón del Mundial de motociclismo, que se disputa en el circuito de Motegi.

Por EFE
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Álex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) marcó la pauta en los primeros entrenamientos en Motegi pulverizando el récord de la pista, con 1:42.811, aunque con su compatriota Pedro Acosta acechándole con su Red Bull KTM Factory Racing a sólo 73 milésimas, alcanzando la tercera posición su hermano Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) a +100.

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), pese a coquetear con el mejor crono en los primeros compases del trazado japonés, terminó firmando el cuarto mejor crono (+218), seguido por la escuadra italiana conformada por Enea Bastianini (1:43.160), Fabio Di Giannantonio (1:43.197) y Fabio Quartararo (1:43.230).

Peor fortuna tuvo el líder del Mundial, el español Jorge Martín, que se descolgó con su Aprilia hasta la octava posición (1:43.275), seguido del brasileño Diogo Moreira (1:43.306) y por el francés Johan Zarco que protagonizó la caída de la jornada, yéndose al suelo en la curva once y golpeándose en la cabeza, aunque llegó a firmar el décimo mejor registro con 1:43.385.

Pilotos como Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), Raúl Fernández (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), el héroe local Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) y Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), entre otros, se quedaron fuera del top diez y tendrán que afrontar la Q1, que regresará este sábado en Motegi para una intensa jornada con la 'qualy' y la carrera esprint.

En Moto2, el hispano-colombiano David Alonso (Kalex) impuso sus galones con un tiempo de 1:47.508, mejorando en 33 milésimas el crono de Manuel González (Kalex) y en 60 a Izan Guevara (Boscoscuro), completando las primeras posiciones el italiano Tony Arbolino (1:47.601), el español Daniel Holgado (1:47.664) y el checo Filip Salac (1.47.664).

Con respecto a Moto3, el argentino Marco Morelli (KTIM) se llevaba el gato al agua con un tiempo de 1:55.280, arañando en las últimas vueltas el mejor crono a costa del japonés Ryusei Yamanaka (1:55.296), seguido por el español Brian Uriarte (1:55.364).

Su compatriota Álvaro Carpe se asomaba a la cuarta posición con un tiempo de 1:55.393, superando al argentino Valentine Perrone (1:55.412), mientras el murciano Máximo Quiles se estancaba en la sexta plaza (1:55.509).

Por detrás se situaron David Muñoz (1:55.561), el neerlandés Veda Pratama (1:55.597) y el italiano Matteo Bertelle (1:55.616), completando el Top 10 David Almansa (1:55.630).

Con todo ello, el Gran Premio de Japón continúa este sábado con la esperada tanda clasificatoria y la carrera esprint, con buenas sensaciones de los hermanos Márquez en MotoGP, con David Alonso acaparando el protagonismo en Moto2 y con el argentino Morelli asumiendo un perfil cada vez más protagónico en Moto3.