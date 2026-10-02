Automovilismo
02 de octubre de 2026 a la - 09:00

De la Rosa (Aston Martin): "Fueron dos sesiones decentes, hemos completado el programa"

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El español Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, la escudería de su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso -que no habló este viernes en Sepang- declaró tras los entrenamientos libres para el aplazado Gran Premio de Barein, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en Malasia, que hicieron "dos sesiones decentes" y que completaron "el programa".

Por EFE
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Alonso, recién renovado con la escudería de Silverstone a los 45 años y que logró tres de sus 32 victorias en la Fórmula Uno en esta pista -las tres con coches diferentes: Renault, en 2005; McLaren, en 2007; y Ferrari, en 2012- marcó el decimoquinto tiempo de la jornada de entrenamientos libres, a un segundo y nueve décimas del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que marcó el mejor tiempo del ensayo vespertino, aunque se quedó a ocho milésimas de la vuelta rápida del día, que firmó por la mañana el cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

"Fueron dos sesiones decentes y logramos completar el programa. Probamos los dos compuestos, los blandos y los medios; en una pista preciosa, que les encanta a los pilotos", comentó, en un video difundido por la propia F1, De la Rosa, de 55 años, que en su trayectoria en la categoría reina logró como mejor resultado el segundo que obtuvo en el Gran Premio de Hungría de 2006, en el Hungaroring. Curiosamente, el escenario del primer triunfo de Alonso

"Creo que tenemos una velocidad bastante decente, también; y esperamos ser más competitivos aquí", indicó el ex piloto barcelonés.

"Aunque aún es viernes; y queda mucho trabajo por hacer", precisó este viernes, en Sepang, Pedro de la Rosa.