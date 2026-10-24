Accidente de tránsito en Luque: vehículo termina incrustado contra local comercial

El accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 18:00 del viernes. El comisario principal Gabriel Rivas informó que el percance vial involucró a un automóvil de la marca Toyota Allex, de color negro, guiado por un militar con el grado de mayor, y a un Toyota Auris gris, conducido por Gustavo Alfredo Samudio.

Lea más: Fatal choque en el centro de Asunción: un bus embistió a un auto y murió una mujer

Según los datos recabados por la Policía Nacional, el conductor del Toyota Auris circulaba sobre la calle Valderrama y manifestó que desconocía que Cerro Corá era una vía preferencial. Al cruzar sin la debida precaución, fue embestido por el otro vehículo, lo que provocó que el Toyota Allex terminara impactando de forma directa contra el establecimiento comercial.

Pruebas de alcotest dieron negativo

Tras el impacto, personal policial acudió al lugar del hecho para realizar los procedimientos de rigor. Las autoridades confirmaron que se le practicó la prueba de alcotest a ambos conductores y que los resultados dieron negativos en los dos casos.

El choque afectó principalmente la estructura del local comercial, específicamente en la zona donde se exhibían prendas de vestir, además de provocar importantes destrozos en la carrocería de ambos automóviles. A pesar del impacto y de que el establecimiento comercial se encontraba abierto al público en ese momento, ningún trabajador ni cliente resultó herido.

Lea más: Accidente fatal en Villa Elisa: conductor muere tras chocar contra una columna

Las autoridades policiales señalaron que los dos conductores involucrados, así como los representantes del local comercial afectado, acudieron a la dependencia policial para radicar las denuncias correspondientes y dar inicio a los trámites legales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Antecedentes en la misma intersección

El comisario Rivas recordó que en dicho sector ya se registraron otros episodios similares de accidentes de tránsito con características similares en los últimos tiempos.

“Nuevamente se produjo un accidente de tránsito sobre la calle Cerro Corá y Valderrama. También uno de los vehículos involucrados fue a parar por el local comercial de Zona también”, declaró el jefe policial.