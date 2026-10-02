Sáinz y Canet ceden sus lideratos a Quintero y Sanders

Quintero encabeza la general de coches con 2:45 de ventaja sobre el sudafricano Henk Lategan y ahora cierra el podio provisional el español Nani Roma, también con Ford Raptor, a 4:31, justo por delante de Sáinz, que se encuentra a 4:56.

Lategan invirtió este viernes un tiempo de 3h03:12 para ser el más rápido de la jornada, con 2:07 de diferencia respecto al estadounidense Mitch Guthrie (Ford), en una jornada en la que reaccionó el catarí Nasser Al-Attiyah (Dacia), cuarto a 2:25. Quintero marcó el sexto regristro a 3:10.

Nani Roma firmó la octava plaza del día, a 5:21 y Carlos Sáinz la decimoquinta, a 12:01, justo por detrás de la también española Cristina Gutiérrez (Santana), duodécima a 11:37.

En motos, Sanders ganó la etapa con 3:01 sobre Canet y 3:17 respecto al francés Adrien van Beveren (Honda) y en la general pasa a dominar con 1:31 de diferencia sobre el piloto español, mientras que es tercero el estadounidense Ricky Brabec (Honda), a 8:09.

El argentino Luciano Benavides (KTM) es cuarto a 9:53 y el español Tosha Schareina (Honda) es sexto a 26:42 tras ceder 9:58 y 9:27, respectivamente.

Este sábado se disputará la quinta y última etapa, también con salida y llegada en Zagora, con 259 kilómetros cronometrados y 98 de enlace.