Automovilismo
02 de octubre de 2026 a la - 09:30

Verstappen: Hay cosas por entender aún, pero tuvimos dos sesiones positivas y eso es bueno

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que dominó este viernes los entrenamientos libres para el aplazado Gran Premio de Baréin, que se disputa en Malasia, declaró en el circuito de Sepang que "aún hay cosas por entender", pero que tuvieron "dos sesiones positivas y" que "eso es bueno".

Por EFE
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"Creo que tuvimos un arranque bastante bueno hoy", comentó Verstappen, de 29 años, que logró el mejor tiempo del día en la sesión matinal, al cubrir los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 37 segundos y 520 milésimas, ocho menos del crono con el que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lideró el ensayo vespertino.

"Empezamos bien, aunque la pista estaba algo complicada debido al gran calor y la enorme degradación, así que hay varias cosas que tenemos que analizar esta noche, sobre todo lo referente a los neumáticos", explicó el astro neerlandés, con 71 victorias en la F1, el tercer mejor registro de todos los tiempos en la categoría reina.

"En el segundo entrenamiento hizo más calor y estábamos en un programa diferente, así que es difícil comparar el progreso entre ambos ensayos", comentó 'Mad Max' acerca de una sesión en la que marcó, con el compuesto medio, el cuarto crono, a dos décimas y media de Leclerc, que, al igual que el resto de los tres primeros, firmó su mejor vuelta con las gomas blandas.

"Aún hay cosas que debemos entender mejor con miras a mañana, pero hemos completado dos sesiones positivas y eso es algo bueno", afirmó Verstappen, que este sábado buscará la cuadragésima novena 'pole' de su carrera en la F1.