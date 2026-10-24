Municipalidad de Asunción: a una semana del cambio de Gobierno, denuncian “despedida” de “cajas paralelas”

A poco más de una semana del cambio de Gobierno en la Municipalidad de Asunción, concejales de la oposición que acompañan a la intendenta electa Soledad Núñez denuncian un recrudecimiento sistemático de presiones, notificaciones punitivas y fiscalizaciones arbitrarias a contribuyentes por parte de dependencias municipales.

El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó este accionar como una maniobra recaudatoria orientada a una “despedida anticipada” a expensas de la ciudadanía, en el tramo final de la actual administración encabezada por el intendente Luis Bello (ANR-cartista).

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“Hay una ola de denuncias, de aprietes, de inspectores. Es una despedida y se despiden de la peor manera, apretándole a la ciudadanía que nos ha soportado antes. Se dan situaciones que son verdaderamente vergonzosas y penosas”, sentenció el edil municipal.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) advirtió sobre el daño institucional de estos “aprietes”, señalando: “Sistemáticamente la gente ha perdido la confianza en la administración municipal y no ha querido pagar sus tributos”. El edil remarcó que una de las tareas más urgentes de la nueva intendenta sera ”recuperar la confianza de la ciudadanía”.

Modus operandi municipal: Multas exprés de hasta G. 11 millones y sin proceso previo

En las últimas semanas, vecinos de diversos barrios capitalinos vienen reportando bajo anonimato, por temor a represalias administrativas, una serie de procedimientos e inspecciones que apuntan a esquemas de extorsión o “aprietes”.

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Las denuncias documentan la llegada sorpresiva de cédulas de notificación por supuestas infracciones como falta de limpieza en terrenos o irregularidades en anuncios comerciales, imponiendo multas desproporcionadas que superan los G. 11.000.000.

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A la severidad de los montos se suma una exigencia perentoria de pago en un plazo de solo 5 días desde la notificación, bajo apercibimiento directo de derivar el caso a cobro compulsivo en las cajas de la Intendencia.

Los afectados confirman la ausencia de notificaciones previas sobre procesos en su contra, lo que refuerza las sospechas sobre una estrategia deliberada de los inspectores para forzar “arreglos” informales al margen de los canales oficiales.

Antecedentes de “cajas paralelas”: Del caso Ciudad Nueva a las redes de cobro en direcciones clave

Este esquema coincide con graves antecedentes recientes en el barrio Ciudad Nueva, donde frentistas damnificados por una fuerte granizada sufrieron la llegada de fiscalizadores exigiendo permisos por contenedores de escombros en lugar de recibir auxilio municipal.

El concejal Blasco reclamó sobre el hecho: " En cualquier parte del mundo te exoneran esas situaciones. Es irracional y además de irracional es inmisericorde. Esto lo único que revela es que también los muchachos quieren hacer su despedida a fin de año anticipada, y es injusto", dijo.

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El episodio revalida la existencia de esquemas de recaudación paralela denunciados en direcciones clave como la Policía Municipal Fiscalizadora, la Policía Municipal de Vigilancia, Defensa al Consumidor y Planeamiento Urbano.

Estas prácticas de fiscalización irregular se integran a una trama más amplia de presuntas “cajas paralelas”, donde también figuran cuestionados esquemas como la “mafia del asfalto” y el ordeñe de combustible en la Dirección de Vialidad.