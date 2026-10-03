Álex Márquez, sancionado con una doble 'long lap' para la carrera del domingo

Álex Márquez provocó la acción en la que se cayó y tiró al también español Pedro Acosta (Red Bull KTM) y al italiano Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) en la primera vuelta en el circuito de Motegi.

El piloto de Ducati, que intentaba mantener la posición, bloqueó frenos y se llevó por delante al propio Acosta y Di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26).

Álex Márquez partirá desde el quinto puesto en la formación de salida que liderará Jorge Martín (Aprilia Racing) por delante de su hermano Marc Márquez (Ducati Lenovo), ganador este sábado de la carrera esprint.