Alonso: "Fue nuestra mejor calificación del año, a ver qué podemos hacer en carrera"

"La de hoy ha sido nuestra mejor calificación hasta la fecha en lo que va de temporada", declaró el doble campeón mundial asturiano en el circuito en el que logró, con tres coches distintos, tres de sus 32 victorias en la Fórmula Uno; y en el que su compañero, el canadiense Lance Stroll -que sale dos puestos por detrás de él-también consiguió entrar en la Q2, la segunda ronda de la calificación.

"Nos quedamos a aproximadamente un segundo y medio de la cabeza en la Q2, que es lo más cerca que hemos estado en lo que va de año", añadió Alonso, en una interminable segunda juventud a los 45 años y que acaba de renovar con la escudería de Silverstone.

"El coche es el mismo que el de las carreras anteriores y está claro que no tenemos el rendimiento necesario en las rectas", comentó el capitán de Aston Martin, que lleva toda la temporada sufriendo un deficiente AMR26 con serios problemas en su unidad de potencia, de Honda. "Pero parece que esta pista nos viene mejor", precisó Alonso, que hace 23 años asombró al mundo en este circuito, donde se convirtió en el entonces piloto más joven de todos los tiempos en salir desde la 'pole' y en subir al podio (tras acabar tercero) en una carrera de F1.

"La gestión de los neumáticos será un factor fundamental mañana; así que intentaremos divertirnos y ver qué podemos hacer en carrera", comentó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que festejó, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).