Cartes y Abdo se volverán a reunir de cara al “neopeñismo”, anuncia el senador Varela

En entrevista con el programa “No Tiene Nombre” de ABC TV, el senador Mario Varela reveló que los sectores disidentes -integrados por los movimientos Colorado Añetete, Fuerza Republicana y Causa Republicana, liderados por Mario Abdo Benítez, Hugo Velázquez y Lilian Samaniego respectivamente- establecieron como plazo máximo diciembre de este año para definir la precandidatura presidencial de consenso.

¿Cuándo definirá la disidencia colorada su candidato a presidente?

“No hemos hablado de vicepresidente en ningún momento”, aclaró Varela al señalar que los precandidatos presidenciales en carrera son Arnoldo Wiens (Añetete), el senador Luis Pettengill (Fuerza Republicana) y la senadora Lilian Samaniego (Causa Republicana). Sobre esta última, el legislador destacó que la semana pasada “ratificó su posición de disidente”.

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Asimismo, sostuvo que actúan con prudencia al abordar la conformación de la dupla oficial, dado que la disidencia aún se encuentra en etapa de estructuración tras la crisis generada por el alejamiento entre Horacio Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana dentro del oficialismo.

¿Por qué se volverán a reunir Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez?

Con respecto al sorpresivo encuentro entre Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez, Varela relató que el expresidente “Marito” les transmitió que “no profundizaron en el tema electoral”, pero sí acordaron una nueva reunión. Si bien la cita estaba prevista para el martes pasado, terminó reagendándose debido a la crispación política.

El parlamentario confirmó que el nuevo encuentro ya está programado y afirmó que existe “una muy buena conversación” entre ambos líderes. “Hubo una reconciliación entre ambos. El encuentro fue muy ameno”, expresó Varela citando el testimonio de Abdo Benítez.

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¿Qué temas económicos preocupan a la oposición interna de la ANR?

De acuerdo con el senador, la conversación entre Cartes y Abdo se habría centrado “probablemente” en la preocupación por la estabilidad del sistema financiero bancario y la crisis en la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP). Este debate cobró fuerza tras el pedido de informe impulsado por el primer anillo del cartismo contra el banco Ueno, entidad vinculada a Santiago Peña que actualmente concentra importantes depósitos de fondos públicos.

Por otro lado, Varela restó importancia a las declaraciones del oficialismo, que augura una victoria segura en las internas coloradas. Recordó que en 2018 los cartistas sostenían el mismo discurso y Peña terminó perdiendo ante Abdo Benítez por 85.000 votos.

Destacó además que, desde 1989, la disidencia colorada ha prevalecido en los comicios internos, una tendencia que podría acentuarse ante la coyuntura económica que atraviesan las familias paraguayas.

Hoy la ciudadanía no la está pasando bien, excepto unas 10 o 15 personas en el Paraguay. El combustible ya subió cinco veces en lo que va del año, lo que golpea directamente el bolsillo y la canasta familiar. A esto se suma el alza del pasaje y de los productos de primera necesidad. Tampoco hay un buen humor social Mario Varela

En esa línea, agregó que la disidencia continúa trabajando para sumar a dirigentes que militan en las filas del oficialismo. “Ya no puedo decir HC porque el dueño de la franquicia ya lo retiró del mercado electoral. Es el neopeñismo entonces”, ironizó.

¿Qué pasará con la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados?

Finalmente, Varela aclaró que dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) aún no se ha debatido un cambio en la titularidad del órgano, actualmente ejercida por Alicia Pucheta, allegada al expresidente Cartes. Explicó que, si bien su mandato vence en breve, no se descarta que pueda ser reelecta en el cargo.