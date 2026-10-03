Automovilismo
03 de octubre de 2026 a la - 05:50

Alonso y Sainz, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), con el duodécimo tiempo, y Carlos Sainz (Williams), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

Por EFE
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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 696 milésimas, 263 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; y con 274 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que en cualquier caso iba a salir desde el fondo de la parrilla, al tener una penalización de quince puestos- también quedó eliminado, con el decimoquinto puesto, al no haber marcado tiempo.

 - Eliminados en la segunda ronda (Q2):