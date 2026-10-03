Alonso y Sainz, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 696 milésimas, 263 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; y con 274 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que en cualquier caso iba a salir desde el fondo de la parrilla, al tener una penalización de quince puestos- también quedó eliminado, con el decimoquinto puesto, al no haber marcado tiempo.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):