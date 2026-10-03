Automovilismo
03 de octubre de 2026 a la - 05:30

'Checo' Pérez y Ocon, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y su ex compañero el francés Esteban Ocon (Haas) quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) del Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

Por EFE
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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 36 segundos y 477 milésimas, 118 menos que el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton y con 253 sobre el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.

Los dos Aston Martin del doble campeón mundial español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll lograron entrar ambos, por primera vez este año, en la segunda ronda (Q2), que se disputará a continuación.