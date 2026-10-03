'Checo' Pérez y Ocon, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 36 segundos y 477 milésimas, 118 menos que el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton y con 253 sobre el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.

Los dos Aston Martin del doble campeón mundial español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll lograron entrar ambos, por primera vez este año, en la segunda ronda (Q2), que se disputará a continuación.