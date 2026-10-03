Sainz: Ha sido una buena calificación hoy, con algunas de mis mejores vueltas del año

"Ha sido una buena calificación hoy, en la que dí algunas de mis mejores vueltas de la temporada, si tenemos en cuenta las limitaciones del coche", declaró este sábado Sainz, de 32 años, con cuatro triunfos en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada: la segunda en la escudería de Grove; para la que el año pasado logró dos de sus 29 podios en la categoría reina.

"Conseguí una configuración básica que funcionó bien, lo que me permitió ser preciso y constante en pista, además de ir mejorando en cada vuelta", comentó el español de Williams, que es decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos.

"Hoy hemos hecho un buen trabajo, aunque mañana será duro, debido a nuestra escasa carga aerodinámica, lo que complicará la gestión de los neumáticos", apuntó Sainz, que viene de concluit décimo el pasado sábado en Azerbaiyán, donde un día antes logró clasificar para la Q3, la tercera ronda de la calificación, por primera vez en lo que va de año, a un Wiliams.

"Haremos todo lo que podamos para aprovechar cualquier oportunidad que se nos presente", afirmó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Dakar- de idéntico nombre este sábado en Sepang.