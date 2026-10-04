Carrera arranca en Sepang después de que la lluvia retrasase la salida más de hora y media

La carrera estuvo a punto de comenzar con unos 40 minutos de retraso, pero se tuvo que volver a retrasar después de que se diera una muy caótica vuelta de formación por detrás del coche de seguridad, antes de que todos los coches -muchos de ellos, al parecer, con problemas con el sistema electrónico- regresasen al 'pit lane'.

Finalmente, la prueba comenzó con una hora y 36 minutos de retraso, desde la parrilla, después de que se dieran dos nuevas vueltas de formación por detrás del 'safety car'.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que el sábado firmó la 'pole', aceleróará primero, justo delante del siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari); en una carrera que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afronta desde la tercera plaza.