Izan Guevara califica de "increíble" su segunda victoria consecutiva

"Ayer conseguimos la 'pole' y hoy la convertimos en otra victoria", explica Guevara en la nota de su equipo, en la que asegura: "Ganamos en Austria y ahora aquí en Japón, con un ritmo excelente en ambas carreras".

"Ganar en Japón y formar parte de un equipo japonés lo hace aún más especial", reconoce Izan Guevara, que dice estar "muy orgulloso" de este fin de semana.

Y explicó: "La carrera fue muy buena, intenté controlar la presión de Arbolino, que venía detrás, y cuidar los neumáticos para poder estar fuerte al final, esa fue la clave para conseguir la victoria y lograr dos triunfos consecutivos".

Sobre el percance del líder del campeonato, Manuel González (Kalex) al que se le paró la moto en la formación de salida, señaló que vio que las luces del semáforo no se apagaban y que se fijó en la "bandera amarilla" y vio que era 'Manu'. "Fue una situación extraña y, obviamente, no quería cometer ningún error ni perder la concentración", dijo.