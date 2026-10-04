Jorge Martín: "Hoy resultaba muy difícil batir a Marc"

"Estoy muy contento con las sensaciones que hemos sido capaces de encontrar. Sin duda no es el resultado que quería, quería la victoria, pero hoy resultaba muy difícil batir a Marc", afirmó el madrileño tras la carrera en el circuito de Motegi.

"Creo que ha sido uno de esos días en los que he pilotado casi a la perfección, superfino, muy confiado, y aún así no he podido ganar, así que solo queda darle la enhorabuena a Marc por su victoria, y por mi parte muy contento porque tenemos un buen binomio para luchar el resto de la temporada. Muy contento con el podio aquí en Japón", aseguró Martín.