La lluvia retrasa la salida en Sepang

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá desde la 'pole', cuando amainen las precipitaciones, en una primera fila de lujo que completa el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton (Ferrari); en una carrera que el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) afrontará desde la tercera plaza

El doble campeón del mundo español Fernando Alonso (Aston Martin) sale duodécimo, una posición por delante de su compatriota Carlos Sainz (Williams); en una prueba en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) largará vigésimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine); vigésimo primero.