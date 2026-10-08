Paraguay confirma fecha en el "histórico calendario" del Campeonato Mundial de Rally 2027

Paraguay confirma fecha en el "histórico calendario" del Campeonato Mundial de Rally 2027

Asunción, 8 oct (EFE).- El Gobierno de Paraguay confirmó este jueves que albergará una de las fechas del "histórico calendario" del Campeonato Mundial de Rally de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) del año entrante, que por primera vez se correrá en 15 etapas.