Paraguay confirma fecha en el "histórico calendario" del Campeonato Mundial de Rally 2027

A través de un comunicado, el país informó que acogerá la decimotercera jornada del campeonato, entre el 21 y el 24 de octubre de 2027, y dos semanas antes de que se corra la etapa chilena en la región de Bío Bío.
Paraguay firmó en 2024 un contrato para acoger una etapa del certamen por tres años consecutivos.
En 2025, el piloto francés Sébastien Ogier ganó la etapa paraguaya, mientras que este año lo hizo el finlandés Sami Pajari.
En agosto pasado, el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseveró que aspira a firmar un nuevo contrato para mantener el país en el calendario por otros 10 años.
La venidera edición del evento también marcará el retorno de Estados Unidos y Reino Unido, así como la incorporación de Italia, a las pruebas oficiales.
Estados Unidos no acoge una etapa del Campeonato Mundial de Rally desde 1988, mientras que el Reino Unido, que en 2027 tendrá una jornada en Escocia, desde 2019.
"El calendario mantiene muchas de las fechas tradicionales del campeonato, comenzando con el Rallye Monte-Carlo del 21 al 24 de enero, antes de continuar hacia Suecia y el Safari Rally Kenya. Croacia, Islas Canarias y Japón ofrecerán tres fechas consecutivas sobre asfalto, antes de que el EKO Acropolis Rally Greece dé inicio a la temporada europea de verano sobre tierra", señaló el comunicado.