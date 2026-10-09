Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación sprint (SQ2)
Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el undécimo, quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, de nuevo con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 32 segundos y 246 milésimas, 316 menos que su compañero, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton.
La tercera ronda (SQ3), reservada a los mejores diez, que rodarán con las gomas blandas, se disputará a continuación.