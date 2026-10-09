Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación sprint (SQ2)

Alonso y Colapinto, eliminados en la segunda ronda de la calificación sprint (SQ2)

Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno -con el decimoquinto tiempo-, y el argentino Franco Colapinto (Alpine), con el undécimo, quedaron eliminados este viernes en la segunda ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ2) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.