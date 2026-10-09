Colapinto: "Esperamos desbloquear algo de ritmo y ser más fuertes también en calificación"

"Como suele suceder en fines de semana con prueba sprint, necesitas sentirte a gusto en el coche desde el principio, dado el escaso tiempo de pruebas; así que trabajamos entre sesiones para intentar mejorarlo", explicó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar de no haber puntuado el pasado domingo en Sepang (Malasia) -sede del aplazado Gran Premio de Baréin-, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

"La SQ1 (primera ronda) fue algo accidentada y tuvo interrupciones, lo que nos impidió coger ritmo y completar una vuelta limpia; pero logramos clasificarnos para la siguiente ronda. Me costó un poco al inicio de la vuelta y creo que ahí podemos extraer más rendimiento", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace cuatro domingos concluyó séptimo en Madrid.

."El último intento de la SQ2 fue realmente bueno, lo que sin embargo no nos sirvió para progresar; ya que nos quedamos a algo menos de una décima de Pierre (Gasly, su compañero francés) y de pasar a la SQ3", dijo.

"Sabemos que aquí va a ser difícil adelantar y la salida va a ser importante; pero desde la posición en la que salimos hay cosas por las que luchar. Aún hay algo de ritmo que podemos desbloquear del coche; y esperamos estar más fuertes también en la calificación", manifestó Colapinto este sábado en el circuito urbano de Marina Bay.