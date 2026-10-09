Automovilismo
09 de octubre de 2026 a la - 10:05

Sainz y 'Checo', eliminados, en la primera ronda de la calificación sprint (SQ1)

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Redacción deportes, 9 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams) y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) quedaron eliminados este viernes en la primera ronda de la calificación para la prueba sprint (SQ1) del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

Por EFE
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El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -que afronta este fin de semana su Gran Premio número 250 en la F1- marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el preceptivo neumático de compuesto medio, los 4.927 metros de la pista urbana de Marina Bay, en un minuto, 33 segundos y 477 milésimas, 96 menos que el inglés George Rusell (Mercedes).

La ronda estuvo interrumpida, con bandera roja, a causa del toque que se dio, en la cuarta de las 19 curvas del circuito, 'Checo', que hubo de cambiar el alerón delantero de su auto antes de regresar de nuevo a pista para acabar eliminado, con el vigésimo tiempo, dos puestos por delante de Sainz.

La segunda ronda (SQ2) se disputará a continuación