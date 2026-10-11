11 de octubre de 2026 a la - 14:30
Clasificación del Gran Premio de Singapur
Redacción deportes, 11 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el circuito urbano de Marina Bay:
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- RETIRADOS: Gabriel Bortoletto (BRA/Audi), Lance Stroll (CAN/Aston Martin) y Franco Colapinto (ARG/Alpine)
- VUELTA RÁPIDA: Leclerc (1:35,202).
- PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Estados Unidos, el próximo 25 de octubre en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).