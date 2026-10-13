El presidente de Ruanda celebra el retorno de la F1 al continente: "Es un día para África"

"Hoy es un día para África", afirmó Kagame en una rueda de prensa en el estadio BK Arena de Kigali, la capital, acompañado por el consejero delegado de la F1, Stefano Domenicali; y el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, con quien anunció el acuerdo.

Kagame recordó que "durante más de tres décadas, el principal campeonato mundial de automovilismo se ha disputado sin incluir a este continente" y aseveró que "eso cambia con este acuerdo".

"Durante décadas, los deportistas africanos han sido un pilar de la economía deportiva mundial, aportando un importante valor comercial a las principales ligas, sin que el continente reciba prácticamente nada a cambio", destacó el mandatario.

"Las colaboraciones como las que estamos forjando ayudan a romper este ciclo, ya que actúan como catalizador para el desarrollo de las infraestructuras deportivas", añadió.

Para Kagame, "se trata de crear un modelo económico sostenible en el que se generen diferentes fuentes de ingresos en los sectores de la hostelería, el turismo y el entretenimiento y que éstas se arraiguen en las comunidades locales".

Como destacó el dirigente ruandés, este acuerdo permitirá que el Campeonato Mundial de F1 de la FIA vuelva a África por primera vez desde 1993, después del Gran Premio de Sudáfrica, inaugurado en 1934, que contó con 33 ediciones y que fue cancelado en varias ocasiones debido al régimen de segregación racial del "apartheid" (1948-1994).

El pasado septiembre, el Gobierno sudafricano aprobó una propuesta para que este país presentara también su candidatura para albergar durante tres años, a partir de 2027, un gran premio de F1, algo para lo que tiene el beneficio de que -a diferencia de Ruanda- ya cuenta con instalaciones para celebrar la competición.

Kagame anunció formalmente la candidatura de Ruanda para acoger carreras de F1 en diciembre de 2024, durante la Asamblea General anual de la FIA en Kigali, primera celebrada en una ciudad africana.

En el marco de una estrategia de visibilidad internacional a través del deporte, Ruanda ha sellado en los últimos años contratos tanto con clubes de fútbol como el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Atlético de Madrid y el Bayern de Múnich, como con la NBA.

Sin embargo, el Arsenal y el Múnich anunciaron en 2025 que pondrían fin a sus patrocinios, decisiones vistas como resultado de las presiones internacionales por la represión y las violaciones de derechos humanos de las que se acusa a Ruanda, así como su apoyo a los rebeldes del este de la vecina República Democrática del Congo (RDC).

Desde su llegada al poder en el año 2000, Kagame, de 68 años, ha conseguido reconocimiento internacional por sus éxitos económicos y la reconstrucción de Ruanda tras el genocidio de 1994.

Sin embargo, organizaciones pro derechos humanos han denunciado en numerosas ocasiones detenciones arbitrarias y desapariciones de disidentes a manos del Gobierno.