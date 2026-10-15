El brasileño Rafael Camara será el sustituto de Ocon en Haas el año próximo

Camara, nacido hace 21 años en Recife, ganó el campeonato F3 hace dos años, lidera el de la Fórmula 2 y el año próximo será el segundo brasileño que correrá en la categoría reina, en la que desde el año pasado compite Gabriel Bortoleto (Audi).

"Estoy muy contento de unirme al equipo TGR Haas F1 como piloto de Fórmula Uno", declaró Rafael Camar", que esta temporada encabeza el campeonato de F2 con 207 puntos, siete más que el búlgaro Nikola Tsolov.

"Es un paso importante en mi carrera y quiero agradecer a Gene Haas (estadounidense, propietario de la escudería) y a Ayao Komatsu (japonés, jefe de equipo) por la confianza que han depositado en mí. También estoy muy agradecido a la 'Scuderia Ferrari Driver Academy' (la academia de jóvenes pilotos de Ferrari) por su apoyo y por todo lo que han aportado a mi formación a lo largo de los años; así como a mi familia por estar siempre a mi lado durante este camino", declaró el brasileño.

"Ahora, el objetivo es prepararme de la mejor manera que pueda para afrontar este nuevo reto. Hay muchas cosas que tengo que aprender y estoy deseando trabajar estrechamente con el equipo, comprender el coche y seguir creciendo como piloto", añadió Camara, en declaraciones hechas publicas por la escudería Haas este jueves.