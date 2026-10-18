Max Verstappen acaba noveno las 3 horas de Portimao tras una gran remontada

Verstappen, que compartió equipo en esta carrera de resistencia con Ben Barnicoat y Chris Lulham, comenzó su 'stint' en vigesimocuarta posición como consecuencia de una penalización, pero fue remontando posiciones hasta el lugar que ocupó finalmente, sacando partido de algunas situaciones de carrera como la salida de pista de otro mito del motor como el italiano Valentin Rossi.
La victoria final fue para Ralf Aron, Maximilian Götz y Fabian Schiller, del equipo Mercedes-AMG Team GetSpeed con un registro de 1:44.190; seguidos por Ricardo Feller, Thomas Preining, Bastian Buus, del Lionspeed GP; y de Morris Schuring, Dorian Boccolacci, Alessio Picariello, del Boutsen VDS.