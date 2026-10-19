El Circuito de Barcelona-Cataluña cierra un acuerdo multianual con la Indycar

A falta de confirmación oficial, la primera carrera de la IndyCar en el trazado de Montmeló (Barcelona) se celebrará en julio de 2027, se incluirá en el calendario regular de la competición y será la única carrera del certamen en Europa.

Este acuerdo, promovido por las instituciones catalanas en más de una decena de reuniones, adquiere especial relevancia en el actual contexto del Circuito de Barcelona-Cataluña, que extendió su continuidad en la Fórmula 1 hasta 2032, aunque de forma alterna con Spa-Francorchamps en los años 2028, 2030 y 2032.

Asegurada su vinculación con MotoGP hasta 2031, el circuito busca ampliar la oferta de competiciones de primer nivel con la incorporación de la IndyCar, una categoría arraigada casi de forma exclusiva en los Estados Unidos y que con su desembarco en Barcelona tratará de ampliar su alcance internacional.

Este acuerdo supondrá, además, el retorno del piloto Àlex Palou, cinco veces campeón de la IndyCar, a su tierra, pues el Circuit se encuentra a menos de 30 kilómetros de su pueblo natal, Sant Antoni de Vilamajor.

El piloto catalán será el principal reclamo para el público local, aunque los organizadores destacan que la parrilla cuenta con una nutrida representación de pilotos procedentes de otros países de Europa que pueden atraer la atención internacional.