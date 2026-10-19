Raúl Latorre confirma la creación de un nuevo movimiento político

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, confirmó este lunes la necesidad de impulsar e inscribir un nuevo movimiento político dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR) con miras a las próximas contiendas electorales, tras confirmarse la no participación del histórico movimiento Honor Colorado.

A su llegada al Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), Latorre explicó la dinámica que obliga a la dirigencia a reconfigurar su plataforma de competencia dentro del Partido Colorado.

“Ante la no participación del movimiento Honor Colorado, que es el movimiento en el cual la mayoría de los compañeros militábamos, y bueno, tenemos que inscribir un nuevo movimiento para participar”, aseveró el legislador, ratificando además que esta nueva plataforma funcionará como la alternativa para dar continuidad al proyecto republicano.

Al ser consultado sobre el relacionamiento con el titular de la ANR, Horacio Cartes, y los encuentros mantenidos con referentes disidentes como el expresidente Mario Abdo Benítez, Latorre se desmarcó de cualquier distanciamiento personal o quiebre de lealtades.

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“Para nosotros Horacio es una persona demasiado importante. Él tiene una tremenda gravitancia en la política nacional, pero la importancia de él para nosotros va mucho más allá, es mucho más grande que su influencia política. El afecto es demasiado grande”, aseveró.

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En ese sentido, salió al paso de los rumores de aislamiento hacia el titular del Partido Colorado de manera enfática: “Horacio nunca va a estar solo. Nunca va a estar solo y nosotros siempre lo vamos a apreciar, y en lo que podamos siempre lo vamos a apoyar y siempre lo vamos a cuidar”.

Respecto al diálogo diplomático impulsado por Cartes con la disidencia, el diputado indicó que se trata de un deber institucional: “Como presidente del Partido Colorado tiene un deber que es el de dialogar con todos los sectores dentro de la Asociación Nacional Republicana”.

Asimismo, prefirió no opinar en detalle sobre los acuerdos de cúpula no presenciados directamente, apelando a la responsabilidad con la información.

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En relación al armado electoral y la conformación de la chapa encabezada por Pedro Alliana, Latorre respaldó la utilización de encuestas como mecanismo de medición para elegir al compañero de fórmula. “Me parece un buen método, un método válido de selección para saber quién le aporta electoralmente”, argumentó.

Latorre hizo hincapié en que el perfil seleccionado debe aportar dos factores clave: representatividad electoral comprobada y capacidad de gestión institucional.

Destacó de forma particular la función del vicepresidente como nexo constitucional con el Congreso Nacional, señalando la importancia estratégica de contar con una figura capaz de articular un trabajo fluido con ambas cámaras legislativas.