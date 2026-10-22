Jak Crawford sustituirá a Lance Stroll en los libres-1 del Gran Premio de México de F1

Jak Crawford sustituirá a Lance Stroll en los libres-1 del Gran Premio de México de F1

Madrid, 22 oct (EFE).- El equipo Aston Martin Aramco de Fórmula 1 ha informado este jueves de que su tercer piloto, el estadounidense Jak Crawford, participará en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Ciudad de México al volante del AMR26 del canadiense Lance Stroll en el Autódromo Hermanos Rodríguez.