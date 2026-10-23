Marco Bezzecchi lidera una práctica de dominio Aprilia, con Marc Márquez entre medias

Bezzecchi protagonizó un mejor tiempo de 1:26.775, con 72 milésimas de segundo por delante de Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y 126 sobre Marc Márquez, que logró exactamente el mismo tiempo que el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), 1:26.901, pero su segunda mejor vuelta le otorgó la tercera posición.

El líder del mundial, el español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) acabó en la quinta posición, 1:27.030.

Antes de comenzar la práctica oficial de MotoGP ya se produjo la baja del italiano Luca Marini (Honda RC 213 V), aquejado de un proceso vírico que le impedía estar concentrado al ciento por ciento sobre su moto, con muy poca fuerza en sus brazos.

Y al igual que pasase en la tanda libre matinal, el primer referente fue el francés Johann Zarco (Honda RC 213V), en tanto que el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M1 V4) se iba por los suelos en la curva seis y en su regreso a pista soltaba mucha grava en la pista y con muchos daños en el lado izquierdo de su moto.

No se libró de sufrir una caída el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que literalmente embistió por detrás al español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) en la entrada de la curva cuatro y como consecuencia del impacto el carenado del transalpino salió volando por los aires, dejando muchas piezas sueltas en pista, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para que se pudiese limpiar la zona.

Fue una acción poco comprensible, probablemente provocada por las fuertes rachas de viento, con lo que Marco Bezzecchi no pudo evitar el contacto con la moto del español, que le hizo salirse de pista sin poder evitar la caída al pisar la hierba.

Apenas unos minutos más tarde se volvió a abrir la pista para continuar con la práctica oficial, en un tiempo que aprovecharon muchos equipos para hacer los primeros cambios en sus prototipos.

En esa segunda salida a pista duró poco Johann Zarco, superado por los españoles Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) casi a las primeras de cambio, pero cuando seguían marcando parciales de vuelta rápida, Dirección de Carrera volvió a mostrar bandera roja por la presencia en el trazado de un wallaby (canguro pequeño) que estaba cruzando la pista.

Antes de esa segunda interrupción, el español Pedro Acosta (KTM RC 16) se inmiscuyó entre Martín y Márquez, con Diogo Moreira en la cuarta posición, gracias a seguir el rebufo de la moto de su valedor, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo.

En esta tercera salida a pista fueron el español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP) y Marco Bezzecchi, al que no dio tiempo a salir en la anterior, los primeros en regresar al trazado y con el italiano marcando la vuelta más rápida con 1:27.693, cuando Marc Márquez, por detrás, también marcaba parciales de vuelta rápida y paraba el cronómetro en 1:27.615 para liderar la tabla de tiempos.

Pero Marco Bezzecchi mantuvo un ritmo muy alto durante varias vueltas consecutivas que le permitieron recuperar la primera plaza (1:27.374), sin siquiera haberse completado la primera parte de la práctica oficial.

A poco más de dos décimas de segundo se encontraba un Marc Márquez que dejaba por detrás de él al resto de las Aprilia, con Raúl Fernández -que se tomó con calma la práctica tras la fuerte caída sufrida por la mañana, en la que se produjo una contractura en el cuello-, Jorge Martín y el japonés Ai Ogura por delante de 'Tiburón' Acosta.

En la tercera salida a pista, nueva vuelta rápida de Marco Bezzecchi, que rebajó el mejor tiempo hasta 1:27.335, manteniéndose el mismo orden de pilotos tras él, hasta que Pedro Acosta, con un último parcial casi perfecto, se encaramó hasta la primera plaza con 1:27.208.

En el último tercio de la práctica se 'coló' en la pelea por las primeras posiciones el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), con el cuarto mejor tiempo, pero poco después el español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) dio la sorpresa al ponerse líder con un mejor tiempo de 1:27.150 que instantes más tarde batió su hermano Marc, al rodar 36 milésimas de segundo más rápido, 1:27.114.

No paró ahí la progresión de Marc Márquez, quien una vuelta después volvió a bajar el mejor tiempo de la categoría al rodar en 1:26.901 ya cerca del récord del circuito de Fabio Quartararo (1:26.465), antes de entrar por última vez en los talleres la totalidad de los pilotos.

En su intento de mejorar su mejor vuelta, Alex Márquez se fue por los suelos en la curva cuatro, cuando en pista Raúl Fernández batía el registro de Marc Márquez con 1:26.847 y a éste le superaba un Marco Bezzecchi que acabó como el más rápido de la categoría con 1:26.775.

Jorge Martín, que marcó varios parciales de vuelta rápida se tuvo que conformar con la quinta posición, por detrás de Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Marc Márquez y Ai Ogura, y por delante de Alex Márquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Diogo Moreira y Fabio di Giannantonio, que son los pilotos que pasan directamente a la segunda clasificación.

Ya con la tanda finalizada, Marc Márquez fue a practicar la salida en la zona destinada a ello, pero algo falló en el motor de su Ducati y tuvo que apartarse al arcén del trazado para esperar a las asistencias del circuito.