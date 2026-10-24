Martín no podrá salir en la carrera de MotoGP de Australia tras caer en la esprint

Martín no podrá salir en la carrera de MotoGP de Australia tras caer en la esprint

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), que ha sufrido una fuerte caída en la curva ocho durante la carrera esprint del Gran Premio de Australia de MotoGP, no podrá disputar la carrera del domingo en Phillip Island.