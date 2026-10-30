El español David Almansa rebaja el mejor tiempo del fin de semana

Almansa marcó un mejor tiempo de 2:10.985, 141 milésimas de segundo más rápido que el también español Máximo Quiles (KTM) y casi dos décimas de segundo (191) respecto de David Muñoz (KTM).

Las condiciones de la pista parecieron mejorar respecto al primer día de entrenamientos, pues ya a las primeras de cambio el español Álvaro Carpe (KTM) ya rodó más deprisa que David Almansa, quien entonces lo hizo en 2:11.427 en la práctica oficial, por el 2:11.322 del segundo libre de la categoría.

La segunda tanda libre no había hecho más que comenzar pero Carpe ya era líder mejorando registros y el campeón en título, Máximo Quiles, segundo, también había mejorado su mejor tiempo al rodar en 2:11.404 en su tercera vuelta, por el 2:11.906 del viernes.

Dos vueltas más tarde, Máximo Quiles volvió a hacer de las 'suyas', al ponerse líder con 2:11.126.

Y el ritmo de la sesión continuó creciendo al paso de los minutos, con el primer 2:10 de la mano de David Almansa, que marcó un 2:10.985 en su octavo giro que acabó siendo el registro más rápido de la tanda libre, por delante de cuatro españoles más, Máximo Quiles, David Muñoz, Álvaro Carpe y Adrián Fernández (Honda).