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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 22:20

El español David Almansa rebaja el mejor tiempo del fin de semana

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español David Almansa (KTM) ha protagonizado la sesión más rápida de entrenamientos libres del fin de semana del Gran Premio de Malasia de Moto3, en el circuito de Sepang.

Por EFE
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Almansa marcó un mejor tiempo de 2:10.985, 141 milésimas de segundo más rápido que el también español Máximo Quiles (KTM) y casi dos décimas de segundo (191) respecto de David Muñoz (KTM).

Las condiciones de la pista parecieron mejorar respecto al primer día de entrenamientos, pues ya a las primeras de cambio el español Álvaro Carpe (KTM) ya rodó más deprisa que David Almansa, quien entonces lo hizo en 2:11.427 en la práctica oficial, por el 2:11.322 del segundo libre de la categoría.

La segunda tanda libre no había hecho más que comenzar pero Carpe ya era líder mejorando registros y el campeón en título, Máximo Quiles, segundo, también había mejorado su mejor tiempo al rodar en 2:11.404 en su tercera vuelta, por el 2:11.906 del viernes.

Dos vueltas más tarde, Máximo Quiles volvió a hacer de las 'suyas', al ponerse líder con 2:11.126.

Y el ritmo de la sesión continuó creciendo al paso de los minutos, con el primer 2:10 de la mano de David Almansa, que marcó un 2:10.985 en su octavo giro que acabó siendo el registro más rápido de la tanda libre, por delante de cuatro españoles más, Máximo Quiles, David Muñoz, Álvaro Carpe y Adrián Fernández (Honda).

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