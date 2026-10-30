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Cerro Porteño
30 de octubre de 2026 - 22:04

Gustavo Costas define el once para cortar la mala racha en La Nueva Olla

El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas conversa con sus colaboradores en la sesión de entrenamientos desarrollados en el estadio La Nueva Olla.
El entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas conversa con sus colaboradores en la sesión de entrenamientos desarrollados en el estadio La Nueva Olla.

A falta de la última práctica, Cerro Porteño afina los detalles para recibir a su tradicional rival este domingo. Con el regreso de Ignacio Aliseda y una apuesta fuerte en defensa, el entrenador azulgrana, Gustavo Costas busca romper cinco años sin alegrías como local ante su tradicional rival Olimpia, que llega como el líder del torneo Clausura.

Por ABC Color
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El ambiente en el campamento de Cerro Porteño respira la tensión previa a un Superclásico. Con el panorama prácticamente despejado a falta del entrenamiento de este sábado, Gustavo Costas tiene casi definido el equipo que saltará a la cancha de La Nueva Olla este domingo. El objetivo es claro y urgente: romper una sequía de cinco años sin ganar en casa ante su tradicional rival, una deuda pendiente que el Ciclón busca saldar ante su gente para volver a meterse en la lucha por el título.

El regreso del “Gordito” y la última pieza del puzzle

La única incógnita que manejaba el cuerpo técnico —en lo que marcará el décimo clásico al frente del “Ciclón”, donde ostenta un historial con 6 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus ciclos anteriores— pasaba por el extremo izquierdo de la ofensiva. Finalmente, Ignacio Aliseda se perfila para recuperar la titularidad. El jugador había quedado relegado en la fecha pasada frente a San Lorenzo tras el episodio del pádel, zona en la que compitió con Sergio Araújo y con Derlis Rodríguez, quien arrancó de arranque en el último duelo pero cedería su lugar al argentino.

En la zaga central también hubo puja hasta el último momento. El ex Nacional, Alexis Cañete —quien le había convertido al tradicional rival en la primera rueda, aunque ubicado como lateral derecho— peleaba por un lugar de acompañante en la zaga del capitán Víctor Gustavo Velázquez. Sin embargo, el conductor azulgrana se inclinó por la experiencia y presencia del argentino Lucas Merolla, quien estará como debutantes absolutos en un Superclásico, al igual que arquero Ángel Martínez y el mediocampista César Bobadilla.

El probable once del Ciclón oara recibir el domingo a Olimpia

De no surgir imprevistos de última hora, Cerro Porteño saltará al terreno de juego con Ángel Martínez en el arco; Iván Ramírez Segovia, Víctor Gustavo Velázquez, Lucas Merolla y Blas Riveros en la defensa; César Bobadilla, Jorge Morel y Carlos Chena en el mediocampo; mientras que en el ataque estarán Mateo Klimowicz, Pablo Vegetti e Ignacio Aliseda.

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