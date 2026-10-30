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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 22:40

Leclerc: Nuestro rendimiento parece correcto, pero aún tenemos trabajo por hacer

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que fue el más rápido este viernes en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que su "rendimiento parece correcto, pero" que "aún" tienen "trabajo por hacer".

Por EFE
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"En líneas generales, nuestro rendimiento parece correcto, pero aún tenemos trabajo por hacer, sobre todo en lo que a nuestras limitaciones se refiere", opinó Leclerc, de 29 años, que cuenta nueve victorias y 27 'poles' en la categoría reina.

"Fue bastante complicado hoy en pista, ya que la superficie estaba bastante resbaladiza, así que trabajaremos en este ámbito para intentar mejorar cosas con miras a mañana", declaró el piloto del bello principado de la Costa Azul, que ocupa la quinta plaza en el Mundial, con 233 puntos. Exactamente 132 menos que el líder, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), de 20 años, que este domingo puede dejar matemáticamente resuelto a su favor un certamen que lo coronaría como el más joven campeón de la historia.

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