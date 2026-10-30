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Automovilismo
30 de octubre de 2026 - 23:15

Sainz: Un viernes decente, evaluaremos qué podemos hacer para mejorar con miras a mañana

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimoséptimo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "un viernes decente" y que evaluarán qué pueden hacer para "mejorar con miras a" este sábado.

Por EFE
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"En líneas generales, ha sido un viernes decente. Cambiamos algunas cosas entre el primer y el segundo entrenamiento libre que pude notar claramente en el coche; unos cambios con los que dimos un paso adelante en el sentido adecuado", comentó Sainz, de 32 años, que cuenta cuatro victorias en la Fórmula Uno, una de ellas hace dos años en esta pista.

"Empleamos estas sesiones como oportunidad para seguir experimentando con los reglajes", explicó el talentoso piloto madrileño, que disputa su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda con la escudería de Grove, para la que la campaña pasada logró dos de sus 29 podios, al acabar tercero en Azerbaiyán y en Qatar.

"Esta noche evaluaremos qué se puede hacer con el coche con miras al resto del fin de semana y esperamos dar algún paso más hacia adelante con miras a mañana", indicó Carlos Sainz este viernes en el circuito de Ciudad de México.

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