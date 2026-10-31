Acosta vence en la 'sprint', Márquez más líder y 'pole' para A. Márquez, Holgado y Quiles

Las 'pole position' en sus respectivas categorías fueron para los españoles Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), en MotoGP, Daniel Holgado (Kalex), en Moto2, y Máximo Quiles (KTM), en Moto3.

Marc Márquez suma 374 puntos, 19 más que Jorge Martín (355), quien abandonó el gran premio tras la segunda tanda de entrenamientos libres por las molestias y dolores en su fractura del radio del brazo derecho, y 52 puntos sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que fue tercero en la carrera y lo es también en el campeonato con 322 puntos.

Al apagarse el semáforo rojo Alex Márquez también fue el más rápido en llegar a la curva de final de recta, en donde a su hermano Alex Márquez le superó primero el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), con el que se llegó a tocar, y poco después también lo hizo Pedro Acosta (KTM RC 16).

La amenaza de lluvia, que no llegó hasta prácticamente el final de la carrera, hizo que algunos pilotos se precipitasen a la hora de cambiar de moto, mientras que por delante se escapaban del resto Alex Márquez, Ai Ogura, Pedro Acosta, Marc Márquez y, un poco más atrás, Marco Bezzecchi.

Pero en la tercera vuelta llegó el error de Alex Márquez, que se fue por los suelos en la curva catorce, dejando a Ai Ogura como líder, quien no pudo evitar que le superase Pedro Acosta camino de la victoria, como también poco después tanto Marc Márquez como Marco Bezzecchi.

Alex Márquez arrebató la 'pole position' en Sepang a su hermano Marc Márquez, en una jornada en la que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) anunció su abandono de la carrera y el regreso a España tras disputar la segunda tanda de entrenamientos libres.

Alex Márquez, con un tiempo de 1:56.493 -no pudo con el récord que Bagnaia logró en 2024 con 1:56.337- se convierte en el noveno piloto en lograr la 'pole position' en lo que va de temporada.

Fue en el último 'time attack' cuando todos los pilotos se aplicaron a fondo y el primero en hacerlo fue Marco Bezzecchi, que batió por 51 milésimas el primer registro de Alex Márquez, con 1:56.668, aunque duró poco en el liderato pues el japonés Ai Ogura, a pesar de sufrir una caída durante los segundos libres y con una sola moto, le superó con 1:56.617.

Pero todavía había pilotos en pista y uno de ellos era Marc Márquez, quien no defraudó a las expectativas y se puso primero, a pesar de deslizar en exceso en una zona del trazado y llevarse un buen susto, pero finalmente pudo parar el cronómetro en 1:56.563.

Pedro Acosta, que siguió la estela de la moto de Marc Márquez, hizo 1:56.577, lo que le daba la segunda plaza provisional, pero a ambos les batió un brillante Alex Márquez, con 1:56.493.

En la clasificación de Moto2, el español Daniel Holgado (Kalex) ha logrado su segunda 'pole position' de la temporada, tras la de Brasil, al ser el más rápido, muy cerca del récord, en la que es, además, su sexta 'pole' en la categoría.

Holgado paró el cronómetro en 2:02.875, el único piloto que rodó en ese segundo, a sólo 16 milésimas de segundo del récord que él estableció el año pasado en 2:02.859.

El líder del campeonato, Manuel González (Kalex), acabó noveno la clasificación, mientras que su rival por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), fue tercero.

En Moto3, el campeón en título, el español Máximo Quiles (KTM), sumó su cuarta 'pole position' de la temporada con un tiempo de 2:10.396, pues ya lo había hecho antes en España (Jerez de la Frontera), Francia (Le Mans) y Países Bajos (TT Assen).

Quiles no pudo acercarse al récord de la categoría, que desde 2024 ostenta el también español Adrián Fernández (Honda), con 2:09.542.

El malasio Hakim Danish (KTM), que iba a rueda de Máximo Quiles, consiguió ascender hasta la tercera posición, por detrás de Brian Uriarte (KTM), quien tras conseguir el segundo tiempo se fue al suelo en la curva uno, aunque regresó rápido a la pista.

Mientras que David Almansa (KTM), uno de los favoritos en la lucha por la 'pole position', tuvo un susto que le hizo irse recto en la curva cuatro y que le dejó sin posibilidades de batir a Quiles, por lo que se tuvo que conformar con el cuarto puesto en la salida.