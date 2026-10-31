El campeón en título, Máximo Quiles, suma su cuarta 'pole position'

Con un tiempo de 2:10.396, Máximo Quiles logró el primer puesto de entrenamientos, algo que ya había logrado en las carreras de España (Jerez de la Frontera), Francia (Le Mans) y Países Bajos (TT Assen).

Quiles no pudo acercarse al récord de la categoría, que desde 2024 ostenta el también español Adrián Fernández (Honda), con 2:09.542.

El español Adrián Cruces (KTM), el italiano Guido Pini (Honda), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el hispano argentino Marco Morelli (KTM) fueron quienes consiguieron el pase de la primera a la segunda clasificación, en la que el indonesio Veda Pratama (Honda) fue la primera y exigua referencia.

Aunque Pratama es uno de los ídolos en Malasia, junto al 'local' Hakim Danish, su primera posición duró poco, superado por el australiano Joel Kelso (Honda), al que también batió el italiano Matteo Bertelle (KTM).

En ese primer intento también se puso entre los mejores David Almansa (KTM), aunque fueron sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM), 2:10.604, y Brian Uriarte (KTM), 2:10.626, los que comandaron la tabla de tiempos en la segunda vuelta completa de todos los pilotos.

Los neumáticos de Moto3 dan la opción de protagonizar varias vueltas rápidas consecutivas y así fue como David Almansa en su tercera vuelta se puso líder con 2:10.571, apenas 33 milésimas más rápido que Álvaro Carpe.

Por entonces el líder de la categoría y ya matemáticamente campeón del mundo, Máximo Quiles, era séptimo, con 2:10.904, a 333 milésimas de segundo del registro de Almansa, cuando todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer el cambio de neumático trasero.

Ya en la segunda salida a pista, Máximo Quiles, aquejado de un proceso gripal, intentó mejorar su registro personal, para meterse al menos en alguna de las dos primeras líneas de la formación de salida.

Aunque falló en cierta medida en el primer parcial, a partir del segundo comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en los restantes para revertir la situación y situarse líder con un tiempo de 2:10.396.

Quiles se vio secundado por Brian Uriarte, que poco después, en la curva uno, se fue por los suelos, aunque en su moto no se llegó a parar el motor al agarrarse al manillar y coger el embrague, lo que le permitió continuar, aunque sin opción a mejorar su tiempo.

El malasio Hakim Danish, que iba por detrás de Máximo Quiles, consiguió ascender hasta la tercera posición, mientras que David Almansa tuvo un susto que le hizo irse recto en la curva cuatro y que le dejó sin posibilidades de batir a Quiles.

Así, la primera línea de salida la completarán Máximo Quiles, Brian Uriarte y Hakim Danish, con David Almansa, Álvaro Carpe y Matteo Bertelle en la segunda; Joel Kelso, Veda Pratama y Adrián Fernández en la tercera, y David Muñoz, Scott Ogden y Marco Morelli en la cuarta.