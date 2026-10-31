Pedro Acosta logra la victoria y Marc Márquez, segundo, es más líder del mundial

Marc Márquez suma 374 puntos, 19 más que Jorge Martín (355), quien abandonó el gran premio tras la segunda tanda de entrenamientos libres por las molestias y dolores en su fractura del radio del brazo derecho, y 52 puntos sobre el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), que fue tercero en la carrera y lo es también en el campeonato con 322 puntos.

La organización del campeonato del mundo tuvo un gesto simbólico y muy significativo al recordar con un minuto de silencio en la formación de salida de todos los pilotos, muchos de ellos españoles, a todas las víctimas del accidente de los trenes de Urda (Toledo).

Finalizado el emotivo momento, todos los pilotos volvieron a su motos, con Marc Márquez realizando sus ya habituales flexiones en el suelo de activación muscular, aunque la 'pole position' en esta ocasión fue para su hermano Alex.

Todos los pilotos decidieron montar los mismos compuestos de neumáticos blandos delante y detrás para la carrera 'sprint', prevista a diez vueltas y con una temperatura del asfalto de 55 grados y 36 grados en el ambiente.

Alex Márquez no falló en la salida y, aunque Marc Márquez también la hizo muy bien, al llegar a final de recta se le colaron tanto el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), que se llegó a tocar con Marc Márquez, como el español Pedro Acosta (KTM RC 16), después, con el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), por detrás de él.

El pequeño de los hermanos Márquez, que ya ganó el pasado año el Gran Premio de Malasia, imprimió un fuerte ritmo en la vuelta inicial, con Ogura, Acosta y su hermano Marc, tras él, pero dando la impresión de que el nueve veces campeón del mundo esperaba su momento para atacar.

Los controles de pista comenzaron a exhibir la bandera blanca con aspas rojas, que significa que podía estar lloviendo en alguna zona del circuito, lo que aprovechó el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1 V 4) para ser el primero en entrar, pero su segunda moto no estaba preparada, con el consiguiente cabreo para el piloto.

En pista, Alex Márquez se fue al suelo en la tercera vuelta, en la curva catorce, lo que dejaba al frente de la carrera a Ai Ogura y con la incertidumbre de si realmente la lluvia tenía la suficiente intensidad como para que se realizase el cambio de moto.

En la quinta vuelta sí comenzó a sentirse la lluvia con mayor intensidad, lo que aprovecharon Joan Mir (Honda RC 213 V), Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP25) e Iker Lecuona (Ducati Desmosedici GP25) para ser los primeros y entrar a cambiar de moto, mientras Jack Miller seguía en su taller.

Ogura, Acosta, Marc Márquez y Marco Bezzecchi arriesgaron y no entraron a cambiar de moto, abriendo un hueco de más de dos segundos respecto al resto del pelotón principal, sin que su ritmo de vuelta decayese en gran medida en esos minutos.

Marc Márquez, que parecía haberse quedado descolgado, se volvió a "enganchar" a Ai Ogura y Pedro Acosta cuando en la recta de meta caía con algo más de intensidad la lluvia.

En la octava vuelta Acosta intentó por primera vez el adelantamiento a Ogura, quien no tardó en devolverle la pasada, aunque Acosta insistió y consolidó la primera plaza, con un Marc Márquez que se fue por detrás de él para que no se escapase el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.

Ai Ogura intentó recuperar la posición en varias ocasiones sobre Marc Márquez, que le devolvió los adelantamientos sin dudar y, por detrás, llegó Marco Bezzecchi para superarlo también.

Acosta supo mantener la posición para adjudicarse su segunda victoria en una carrera 'sprint' de la temporada, después de la de Tailandia, por delante de Marc Márquez y Marco Bezzecchi, que le acompañaron en el podio de Sepang.