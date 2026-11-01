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Automovilismo
01 de noviembre de 2026 - 23:50

Colapinto, penalizado con 10 segundos, baja al 15 desde el octavo; que es para Bortoleto

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Redacción deportes, 1 nov (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que había cruzado octavo la meta en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez fue penalizado después de la carrera con diez segundos, por lo que concluyó decimoquinto al final.

Por EFE
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Colapinto, de 23 años, recibió la sanción, después de concluida la carrera, por haber infringido el protocolo de actuación mientras ondeaban las banderas amarillas, por lo que perdió siete puestos en la clasificación final de la prueba.

Su compañero, el francés Pierre Gasly, que había sido décimo, sufrió idéntica penalización, por el mismo motivo, que el piloto de Pilar (Buenas Aires) y concluyó decimoséptimo.

Las sanciones de los dos pilotos de Alpine, unida a la del australiano Oscar Piastri (McLaren) -por provocar el accidente del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB)-, que por ese motivo pierde el séptimo puesto y sale de la zona de puntos, implican que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi), que había sido undécimo, concluyese el Gran Premio de Ciudad de México en octava posición.

Asimismo, y también debido a las sanciones de ambos Alpine y de Piastri, el japonés Ryo Hirakawa, sustituto en Haas del francés Esteban Ocon, asciende a la décima posición y suma un punto en su primera carrera como piloto de Fórmula Uno.

Gracias a las citadas sanciones, la remontada del día, desde el 'pit lane', del neozelandés Liam Lawson (RB) no es de trece, sino de quince puestos, ya que el oceánico concluyó, finalmente, séptimo.

Otro de los beneficiados por las penalizaciones fue el francés Isack Hadjar (Red Bull), que sumó dos puntos al acabar noveno en la clasificación final de una carrera que ganó su compañero, el neerlandés Max Verstappen; y en la que, al acabar tercero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió -con veinte años- en el campeón del mundo más joven de la historia.

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