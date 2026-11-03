Máximo Quiles, que no ha rodado en Lusail, llega "sin presión", pero con "ganas de ganar"

"Es mi primera vez en este circuito, así que para mí, va a ser como un test o como si fuera al circuito de Aspar a rodar", explica Quiles en la nota de prensa de su equipo.
"Después de haber ganado el campeonato no tengo presión alguna", reconoce Máximo Quiles, quien dice querer "disfrutar" y pasárselo bien "pilotando de noche", ya que serán unas condiciones nuevas para él.
"Siempre está la motivación de querer ganar y luchar por podios y victorias, pero de momento me quiero centrar en conocer el trazado", resalta el campeón del mundo de Moto3 en 2026.