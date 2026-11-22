El regreso tras la lesión y la gratitud con el club

En el arranque de sus declaraciones, Ortiz valoró el respaldo que recibió de la institución para volver a competir al máximo nivel y reafirmó su compromiso con el Decano: “Después de la lesión, me abrieron otra vez las puertas y estoy demostrando ahora; después de que regresé, empecé a ganar títulos acá con el club y, obviamente, uno es agradecido y nada, obviamente, como dije, siempre voy a dejar todo por esta camiseta”.

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Consultado sobre la fortaleza mental necesaria para sobreponerse a tres lesiones graves a lo largo de su trayectoria y regresar como campeón, el mediocampista explicó cuál fue su principal motor durante la recuperación: “Obviamente, yo cuando me lesioné tenía en la cabeza que tenía que volver porque tenía mucha gente que dependía de mí, y eso tenía en mi cabeza todo el tiempo; y bueno, obviamente después pasaban los tiempos y en mi cabeza tenía que regresar como sea, no sé cómo, pero tenía que regresar, y gracias a Dios se me dio la oportunidad y volví con todo. También se me dio la oportunidad otra vez de volver acá y, bueno, obviamente creo que aproveché y también estoy agradecido con el club hasta donde se pueda”.

La emoción del capitán, la familia y las críticas

Con lágrimas en los ojos tras consumarse el campeonato, el capitán reveló en quiénes pensó en medio de los festejos y cómo afrontó los momentos adversos en silencio: “En especial de mi familia, que siempre estuvo conmigo —cuando las papas queman siempre está la familia: mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, que siempre están conmigo—. Pasaban y se decían muchas cosas, pero nunca yo respondí; obviamente, trabajaba en silencio para poder demostrar que ellos estaban equivocados y, bueno, yo estoy tranquilo en el sentido porque siempre di todo de mí y voy a dar todo hasta donde se pueda”.

Sobre la convivencia con los cuestionamientos y los momentos difíciles que atraviesa todo futbolista profesional, Ortiz remarcó la importancia de la autocrítica y el trabajo diario: “Obviamente uno tiene que aceptar también la crítica cuando no está bien la cosa y obviamente, no le vamos a dar el gusto a toda la gente, pero uno tiene que tener siempre autocrítica y trabajar en silencio y, bueno, este es el fruto de cada trabajo que siempre he hecho”.

De un 2025 complicado a un 2026 lleno de títulos

Al comparar el mal trago de la temporada 2025 con este 2026 en el que Olimpia ya suma dos coronas y va por otra más, el capitán apuntó a cerrar bien lo que resta del calendario: “Claro, todo se puede este año; obviamente nos está saliendo bien y, bueno, ahora nos quedan tres partidos, creo, y vamos a terminar bien y después pensar en ganar la Supercopa Paraguay”.

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Finalmente, subrayó la exigencia permanente que implica vestir la camiseta franjeada y analizó lo que dejó el encuentro ante Trinidense: “Este club te exige siempre cada partido, así que yo creo que vamos a estar a la altura y, obviamente, este te da un plus otra vez para estar más a punta de pie. Por el partido de hoy, que por ahí el primer tiempo estuvimos ansiosos y, bueno, después pudimos corregir alguna cosa y pudimos meter el segundo gol también”.