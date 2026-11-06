Daniel Holgado pulveriza el récord en Moto2, Guevara mejor que González

Holgado se ha convertido en el único piloto en bajar del segundo 55 al rodar en 1:55.897, con el que batió el registro que en 2025 protagonizó Manuel González con 1:56.301, quien vio como su última vuelta, con la que batía a Guevara, que acabó tercero por delante de él, era cancelada por exceder los límites del trazado catarí.

El español Alonso López (Kalex) fue el primer y efímero líder al rodar en 1:57.044, que instantes más tarde batió en casi medio segundo Alex Escrig (Forward), con un tiempo de 1:56.578 en su segunda vuelta, que ya era más rápido que el tiempo con el que por la mañana Daniel Holgado (Kalex), lideró la tanda libre, 1:56.784.

El líder del campeonato, Manuel González, salió dispuesto a mejorar su rendimiento matinal -cuarto- y gracias al rebufo de otros rivales paró el cronómetro en 1:56.411, que se situaba líder a poco más de tres décimas de segundo de su récord.

En tanto, su rival más directo por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), segundo, 3,5 puntos por detrás en el campeonato, estaba en la octava posición a casi medio segundo de distancia (1:56.908).

A partir de ese momento algunos pilotos, sobre todo los mejor clasificados, se dedicaron a buscar un alto ritmo de carrera para garantizarse un buen resultado en una carrera que siempre resulta complicada por las condiciones ambientales en que se disputa.

Por detrás de González y Escrig, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), perseveró en su trabajo para ascender hasta la tercera posición en su octavo giro, superando a los españoles Iván Ortolá (Kalex) y Alonso López, que iban por detrás de él, como también el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), que fue de los más rápidos por la mañana.

En la octava posición se encontró buena parte de la práctica oficial Daniel Holgado, el más rápido por la mañana, entre el australiano Senna Agius (Kalex) e Izan Guevara.

El trabajo de 'Manugas' González recogió sus frutos en la segunda parte de la práctica oficial, al establecer un nuevo récord absoluto de Moto2 con un tiempo de 1:56.146, que batía su anterior registro récord de 2025, establecido en 1:56.301, en la décima vuelta.

Aunque el récord de 'Manugas' duró poco, pues Daniel Holgado, tras su paso por talleres, rodó en 1:56.039, rebajando en 107 milésimas de segundo el récord de González y con un siguiente giro que también comenzó con parciales de vuelta rápida, como también el checo Filip Salac (Kalex).

Estaba claro que todos los pilotos habían iniciado el 'time attack' definitivo, con un pletórico Daniel Holgado que rodó en 1:55.897 en su decimosexto giro, el primer piloto de Moto2 en rodar en ese segundo.

Tras Holgado se situó Salac (1:56.096), con González tercero, e Izan Guevara por entonces fuera de la segunda clasificación, vigésimo, aunque lo enmendó rápidamente en su decimotercera vuelta con un registro de 1:56.136, que era el tercero más rápido de la categoría, justo por delante de su rival por el título.

Holgado acabó líder de Moto2 y con él pasan a la segunda clasificación directa Filip Salac, Izan Guevara, Manuel González, Celestino Vietti, Senna Agius, David Alonso, Collin Veijer, Alonso López, Brry Baltus, José Antonio Rueda, Alex Escrig, Xabi Zurutuza y Adrián Huertas.

Tendrán que pasar por la primera clasificación pilotos como Daniel Muñoz, Iván Ortolá, Ángel Piqueras, Deniz Öncü o Joe Roberts, entre otros.